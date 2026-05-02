ВСУ атаковали Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотником атаковали Брянскую область, пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Отмечается, что атаке дрона-камикадзе подвергся поселок Белая Березка Трубчевского района. Мирный житель получил несовместимые с жизнью ранения.

Богомаз добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана семье пострадавшего.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе уничтожили 12 беспилотников.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 2 мая сбили 215 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 15 регионами России, в том числе над Тульской областью, и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.