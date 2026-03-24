В небе заметили «летающую крепость» с ядерными ракетами

В небе над пустыней Мохаве в Калифорнии заметили стратегический бомбардировщик B-52 с двумя ядерными крылатыми ракетами большой дальности AGM-181 Long-Range Standoff (LRSO) или их прототипами. Об этом сообщил портал TWZ.

По данным издания, самолет, также известный как «летающая или стратосферная крепость», поднялся с авиабазы Эдвардс, которая находится примерно в 30 км от городов Ланкастер и Розамонд. Предположительно, именно там проходили испытания нового бомбардировщика.

«Теперь мы можем хорошо рассмотреть, как выглядят выдвижные основные крылья ракеты в сложенном состоянии перед запуском», — говорится в публикации.

Кроме бомбардировщика B-52 в небе над Мохаве замечены истребитель F-22 Raptor 2.0 и топливозаправщик NKC-135.

Ядерная крылатая ракета AGM-181 LRSO должна заменить устаревшую AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM). Как сообщал американский журнал Popular Mechanics, она создается компанией Raytheon для Военно-воздушных сил (ВВС) США для уничтожения стратегических объектов противника. В издании отметили, что AGM-181 LRSO может стать предметом торга между Вашингтоном, Москвой и Пекином, связанным с ядерным разоружением.

Запуск ограниченного производства ракеты планируется в 2027 году, серийного — в 2029 году. В качестве носителей рассматриваются бомбардировщики B-52H и B-21 Raider. Ракета с термоядерной боеголовкой и сможет поражать цели на расстоянии более 2,4 тысячи км.

Ранее США похвастались поражением снятого с вооружения советского «Квадрата» в Иране.

 
