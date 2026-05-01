«Они хуже немцев»: боец РФ рассказал, какие методы ВСУ используют для ведения войны

RT: ВСУ используют газ, ртуть и кассетные боеприпасы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют все возможные средства для уничтожения российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в том числе и запрещенные. Об этом RT рассказал боец с позывным Кирпич.

Он отметил, что противник скидывал на него и его сослуживцев ртуть, газ, приходилось сидеть по несколько дней в противогазах, потому что нечем было дышать. После работы дронов «Баба-Яга» даже опознавать нечего, поэтому многие становятся пропавшими без вести, сказал военный.

«Пытаются убить всеми средствами — возможными и невозможными. Кассетами стреляют, которые запрещены», — добавил он.

В феврале командир роты батальона БпС группировки войск «Север» с позывным «Грон» рассказал, что ежемесячно в Харьковской области операторы БПЛА сбивают порядка 250 украинских гексакоптеров «Баба-Яга». Он отметил, что один такой дрон обходится Украине в миллион рублей.

Ранее ВСУ впервые применили против РФ кассетные артиллерийские снаряды на БПЛА.

 
