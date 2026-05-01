ВСУ в апреле потеряли более 30 автомобилей и квадроциклов в Харьковской области

РИА: бойцы «Севера» в апреле поразили более 55 единиц техники ВСУ под Харьковом
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы, служащие в 11-м армейском корпусе группировки войск «Север», в апреле уничтожили более 55 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного Вооруженных сил РФ с позывным «Карта».

По словам источника агентства, техника украинских формирований была выведена из строя в ходе мониторинга дорог и путей подвоза жизненного необходимых грузов.

«Расчеты беспилотных систем <...> уничтожили более 30 автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более 25 роботизированных комплексов, задействованных в доставке и ротационных мероприятиях ВСУ», — рассказал «Карта».

Он уточнил, что дороги и логистические пути украинских формирований находятся под постоянным контролем воздушной разведки и ударных беспилотников. Российские операторы дронов не оставляют ВСУ возможностей для использования старых и создания новых маршрутов поставок продовольствия и боеприпасов.

Как отметил боец ВС РФ, удары по украинской технике наносятся с помощью FPV-дронов и коптеров. Применяемые летательные аппараты оснащены сбрасываемой боевой частью.

28 апреля в министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Землянки в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки «Север».

Ранее российские солдаты выбили ВСУ из села в Харьковской области.

 
