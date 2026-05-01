Российский новобранец уничтожил вражеский беспилотник в первом бою

Российский 18-летний морпех на своей первой боевой задаче сбил украинский беспилотник Shark на добропольском направлении. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты из состава группировки войск «Центр» с позывным «Дрост».

По словам командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, молодой боец недавно прибыл в подразделение и прошел ускоренную подготовку. Он уточнил, что после обучения военнослужащий уже в составе расчета участвовал в уничтожении беспилотника.

Командир добавил, что такие задачи выполняет расчет из нескольких человек. По его словам, работа строится на слаженности: в расчете три человека, и группа с позывным «Перо» показала хороший результат уже в первые недели.

«Дрост» отметил, что подобные беспилотники относятся к дорогостоящей технике: стоимость аппарата может достигать около $200 тыс., поэтому это серьезная цель.

Shark — это украинский разведывательный беспилотник. Его используют для воздушной разведки, наблюдения за линией фронта и корректировки артиллерийского огня. Аппарат оснащен стабилизированной оптико-электронной камерой с мощным зумом, которая позволяет вести наблюдение и передавать изображение в реальном времени на значительном расстоянии. Дальность работы комплекса достигает 60 километров, а продолжительность полета — до четырех часов.

