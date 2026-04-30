Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, используемые украинскими войсками, места сборки и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, поражение наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 571 БПЛА самолетного типа.

Силы Черноморского флота в свою очерель уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

28 апреля военнослужащий ВС РФ рассказал, что артиллеристы и подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки российских войск «Север» с начала апреля уничтожили более 45 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области. В результате ударов были разрушены блиндажи и инженерные сооружения, украинские формирования понесли большие потери.

Ранее группировка «Север» установила контроль над Корчаковкой в Сумской области.