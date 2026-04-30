Le Monde: в последний день учений «Орион-26» Макрону покажут победу над «русскими»
Участники военных учений «Орион-26» в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона проведут сражение против условных «русских», которые по сценарию должны потерпеть поражение. Об этом сообщила газета Le Monde.

Отмечается, что роль «русских» в сценарии будут выполнять подразделения альпийских стрелков, которые по задумке организаторов должны выйти на «решающую дуэль» максимально ослабленными после предварительной операции по очистке тылов.

В ходе маневров союзники по НАТО планируют продемонстрировать силу своих вооруженных сил, включая ведение высокоинтенсивного артиллерийского боя в сочетании с применением роев дронов.

До этого сообщалось, что Франция планирует совместно с Польшей провести учения ВВС над Балтикой с участием истребителей Rafale «с ядерными боеголовками». По данным Wirtualna Polska, в учениях будет принимать участие и польская авиация. Во время учений будут отрабатываться удары конвенциональным оружием по российским объектам, в том числе по «важным целям в районе Санкт-Петербурга».

Ранее украинские военные разгромили силы НАТО на учениях.

 
