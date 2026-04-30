США могут применить гиперзвуковую ракету на Ближнем Востоке

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) попросило отправить гиперзвуковые ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного использования против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

CENTCOM обосновывает свой запрос тем, что Исламская Республика вывела свои пусковые установки за пределы досягаемости ракет Precision Strike Missile, которые могут поражать цели на расстоянии около 482 километров.

Источник агентства добавил, что решение о развертывании гиперзвукового оружия на Ближнем Востоке пока не принято.

28 апреля помощник главы Пентагона по космической политике Марк Берковиц во время слушаний в комитете по вооруженным силам сената заявил, что в настоящее время Вооруженные силы США не обладают эффективными средствами защиты от гиперзвукового оружия и современных крылатых ракет. Он также добавил, что возможности США по противодействию атакам с использованием баллистических ракет крайне ограничены.

Ранее США испытали гиперзвуковую ракету во Флориде.