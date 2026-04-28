В США признались в уязвимости к двум типам оружия

Пентагон: у США нет защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет
В настоящее время Вооруженные силы США не обладают эффективными средствами защиты от гиперзвукового оружия и современных крылатых ракет. С таким заявлением выступил Марк Берковиц, помощник министра обороны США по космической политике, во время слушаний в комитете по вооруженным силам сената, пишет РИА Новости.

В ходе обсуждения новой системы противоракетной обороны, известной как Golden Dome («Золотой купол»), сенаторы запросили информацию о текущих возможностях страны в этой области. Берковиц отметил, что на данный момент имеется лишь ограниченная наземная система обороны, созданная для отражения небольших внезапных атак, в частности со стороны Северной Кореи.

«У нас сегодня нет средств защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах», — подчеркнул помощник главы оборонного ведомства.

Он также добавил, что возможности США по противодействию атакам с использованием баллистических ракет крайне ограничены.

Ранее США испытали гиперзвуковую ракету во Флориде.

 
