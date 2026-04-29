Авианосец США в ближайшее время покинет Ближний Восток

WP: авианосец Gerald Ford скоро отправится с Ближнего Востока на ремонт в США

Американский авианосец Gerald Ford в ближайшие дни покинет ближневосточный регион и отправится на ремонт в США. Об этом, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщает газета The Washington Post (WP).

Точная дата возвращения авианосца в Соединенные Штаты пока неизвестна. Предположительно, Gerald Ford прибудет на военно-морскую базу в штате Виргиния в середине следующего месяца.

Издание отмечает, что уход атомного авианосца существенно ослабит военную мощь США на Ближнем Востоке. Но американское командование вынуждено пойти на этот шаг, поскольку Gerald Ford находится в море уже 309 дней, что является рекордом для кораблей такого класса. Поэтому авианосец, с которым уже много раз происходили поломки, нуждается в масштабном и довольно длительном ремонте.

18 апреля стало известно, что авианосец Gerald R. Ford после завершения ремонта вернулся в Красное море, следуя в сопровождении двух эсминцев. До пожара на борту авианосец вместе с тремя эсминцами с управляемым ракетным оружием выполнял боевые задачи по нанесению ударов по иранским целям.

Возгорание на борту Gerald Ford началось 12 марта в кормовой прачечной и продолжалось более суток, прежде чем его удалось полностью потушить. В результате инцидента оказались нарушены функции всех систем корабля, поэтому потребовались восстановительные работы, которые, по предварительным оценкам, были возможны только при наличии условий ремонтной базы.

Ранее сообщалось, что на американских авианосцах на Ближнем Востоке заканчивается еда.