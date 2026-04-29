Беспилотник НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил Италии (является страной-членом НАТО) 29 апреля подал сигнал бедствия в небе над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Отмечается, что дрон Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вылетел с базы Сигонелла на Сицилии около 7:00 мск и долетел до акватории Черного моря около 10:00 мск.

Уже находясь над акваторией Черного моря, итальянский беспилотник подал сигнал бедствия 7600, означающий сбой в радиооборудовании, развернулся, и примерно в 11:15 мск улетел обратно.

Две недели назад сообщалось, что шведский разведывательный самолет S102B Korpen совершил полет в районе границы России в акватории Балтийского моря после атаки украинских беспилотников по Ленинградской области. Аналогичные полеты фиксировались 13, 14 и 16 апреля.

11 апреля сообщалось, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил семичасовое патрулирование у российской границы над Черным морем.

Ранее в России рассказали, как защититься от американских БПЛА, запускаемых с самолетов.