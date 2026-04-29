ВС РФ нанесли удары по энергообъектам Украины и местам запуска БПЛА

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары в 139 районах Украины по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам сборки и запуска дронов и безэкипажных катеров, а также по пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Средства противовоздушной обороны (ПВО), по данным ведомства, сбили десять вражеских управляемых авиационных бомб и 303 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Кроме того, силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также сообщается, что российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения спецоперации — Новодмитровку в Сумской области и Новодмитровку в Донецкой Народной Республике. Село в ДНР освободили подразделения «Южной» группировки войск. Противник потерял более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, одно орудие полевой артиллерии и 11 автомобилей. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, пять складов материальных средств и склад горючего.

Ранее в Минобороны РФ назвали количество сбитых за сутки украинских беспилотников.