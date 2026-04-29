Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Генерал рассказал, как старые иранские истребители смогли атаковать военные базы США

Генерал Попов: истребители F-5 смогли атаковать базу США благодаря внезапности
Shahram Sharifi/commons.wikimedia.org

Иранские самолеты-истребители F-5 смогли атаковать военную базу США в Кувейте в первые дни конфликта благодаря внезапности. Такое мнение в интервью aif.ru высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Несколько дней назад NBC News сообщало, что во время одной из атак на американскую базу КСИР задействовал истребитель F-5, разработанный еще в 1950-х годах. Несмотря на возраст судна, ему удалось преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО) и добиться так называемого «редкого прорыва».

Попов отметил, что иранские летчики регулярно тренируются даже на старой технике и поддерживают ее в исправном состоянии, что позволяет эффективно выполнять боевые задачи.

Генерал также обратил внимание на то, что Иран осознанно бережет новейшие образцы вооружения, такие как истребитель Су-24, предпочитая использовать их для потенциально более масштабных операций в будущем.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 7 апреля между сторонами конфликта действует перемирие.

Ранее американский военный заявил, что Трамп паникует из-за ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!