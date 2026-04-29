Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят эшелонированную оборону сразу в трех районах Сумской области на границе с Курской областью. Об этом сообщает ТАСС.

«В Глуховском, Белопольском и Краснопольском районах Сумской области инженерные войска украинских боевиков продолжают создавать эшелонированную оборонительную линию», — поделился Марочко.

Он добавил, что параллельно ВСУ устанавливают минные заграждения и оборудуют ложные позиции.

По его словам, как только улучшилась погода в данном районе, украинские военные нарастили темпы фортификации.

24 апреля Марочко сообщал, что подразделения ВСУ отступили на вторую линию обороны, оттянув свои силы из района освобожденного российскими войсками Гришина Донецкой Народной Республики (ДНР).

Он добавил, что в районе Гришино российская армия развивала наступление в западном и северном направлениях.

Ранее сообщалось, что бригада ВСУ потеряла боеспособность под Волчанском.