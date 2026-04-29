В Черниговской области Украины начали строить оборонительную линию

РИА Новости: военные ВСУ создают оборонительную линию в Черниговской области
Телеграм-канал «Политика Страны»

Украинские военные начали строить оборонительную линию в приграничном городе Семеновка в Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Семеновском районе <...> враг силами подразделений государственной специальной службы транспорта строит оборонительные сооружения по рубежу Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи», — сообщил источник агентства.

По его словам, все населенные пункты севернее данного участка стали небезопасными для гражданских из-за дистанционного минирования, осуществляемого солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом бойцы группировки российских войск «Север» наносят удары по этим инженерным украинским подразделениям, о чем свидетельствуют некрологи.

25 апреля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы РФ поразили пункт связи и штаб ВСУ в городе Городня в Черниговской области. Как он сказал, уничтоженный штаб координировал запуск и наведение на цели беспилотников. В результате удара были ликвидированы 11 украинских военнослужащих, в том числе офицеры.

Ранее российские подразделения ударили по полигону с техникой НАТО в Черниговской области.

 
