В Госдуме заявили, что указ Белоусова помешает брать операторов БПЛА в штурмовые войска

Министр обороны Андрей Белоусов подписал указ, запрещающий командирам переводить студентов-операторов БПЛА в другие рода войск без их согласия. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что за нарушение указа командирам может грозить трибунал. Студентов-операторов БПЛА не должны брать в штурмовые войска, добавил он.

«Указ министра обороны обязателен к исполнению всеми подразделениями российской армии, и игнорировать его точно не получится — за это, между прочим, предусмотрена ответственность вплоть до трибунала. Вообще сам факт проведения отдельного совещания по этому поводу показывает, что проблема действительно существует и под видом операторов беспилотников в ряды вооруженных сил вербуют в том числе и на штурмовые должности. Это, конечно, все равно что гвозди забивать микроскопом, каждый хорош на своем месте, и тасовать профессионалов таким образом — никуда не годится. Поставить заслон этой порочной практике и призван указ министра, с которым уж точно никто не поспорит», — заявил Журавлев.

27 апреля в министерстве обороны состоялось совещание с участием представителей профильных ведомств, где обсуждался отбор российский студентов в войска БПЛА. В МО РФ заявили, что служба по контракту — добровольная. Информацию о насильном принуждении военнослужащих к заключению контракта в Минобороны назвали фейком.

Министр обороны Андрей Белоусов подписал документ, который вводит персональную ответственность командиров за нарушение условий контракта, сообщили СМИ. Документ запрещает переводить студентов-операторов дронов в другие рода войск без их согласия, а увольнение проводится строго в день истечения контракта.

В феврале издание «Осторожно, новости» сообщало, что в российских вузах появились отдельные кабинеты, где студентов пытаются убедить подписать контракт с Минобороны для службы в войсках БПЛА в зоне военной операции на Украине.

Ранее адвокат заявил, что вузы не имеют права склонять к военной службе, угрожая отчислением.