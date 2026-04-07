Адвокат рассказал, как избежать незаконного отчисления из университета

Руководство университетов не имеет право использовать долги, пересдачи и отчисление как способ давления на студента, чтобы склонить его к подписанию контракта на военную службу, рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. Так он прокомментировал публикации СМИ о том, что некоторые вузы изменили правила пересдачи предметов и правила отчисления.

«Контракт о военной службе по закону добровольный. Это прямо следует из ст. 32 Федерального закона № 53-ФЗ. Отчислить можно только по законным основаниям и через официальный приказ. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением, в том числе досрочно, но только по основаниям, предусмотренным законом. Само отчисление оформляется распорядительным актом вуза. Это вытекает из ст. 61 Закона об образовании № 273-ФЗ. Если причина академическая задолженность, студенту должны дать шанс ее закрыть в соответствии с законом. В соответствии со ст. 58 Закона № 273-ФЗ неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации образуют академическую задолженность. Студент обязан ее ликвидировать, а вуз — организовать этот процесс в законном порядке. Если задолженность в установленные сроки не ликвидирована, тогда уже возможно отчисление. У вуза есть локальные правила, но они не могут быть хуже федерального закона. В соответствии со ст. 30 Закона № 273-ФЗ вуз вправе принимать локальные акты о текущем контроле, промежуточной аттестации, переводе, отчислении и восстановлении. Но если такие акты ухудшают положение студентов по сравнению с законом или приняты с нарушением процедуры, они не применяются и подлежат отмене. Там же сказано, что при принятии актов, затрагивающих права студентов, учитывается мнение советов обучающихся. Отсюда практический вывод: если вуз внезапно «переписал правила» пересдач, сделал их жестче, сократил гарантии, изменил порядок комиссий или отчисления в ущерб студенту, такие нормы можно оспаривать со ссылкой на ст. 30 Закона № 273-ФЗ», — подчеркнул он.

Приказ об отчислении может быть признан судом незаконным, если студенту не создали надлежащих условий для ликвидации академической задолженности, отметил Жорин. Адвокат рассказал, что делать, если пытаются отчислить незаконно.

«Сначала письменно запросить документы: копию приказа, положение о промежуточной аттестации, положение о ликвидации академической задолженности, положение об отчислении, ведомости, протокол комиссии, уведомления о пересдачах. Основание — ст. 34 и ст. 29 Закона № 273-ФЗ. Потом подать письменное возражение ректору или декану: указать, что отчисление или недопуск к пересдаче нарушает ст. 58, 61 и 30 Закона № 273-ФЗ. Если есть давление из-за контракта, отдельно указать, что контракт по ст. 32 Закона № 53-ФЗ добровольный, а потому академические меры не могут использоваться как средство принуждения. Дальше — комиссия по спорам, Рособрнадзор, прокуратура, а если приказ уже издан, тогда суд с требованием признать приказ незаконным и восстановить в числе студентов. Правовая база для такого спора: ст. 30, 34, 45, 58, 61 Закона № 273-ФЗ и, если речь о склонении к службе, ст. 32 Закона № 53-ФЗ», — заключил Жорин.

До этого издание «Осторожно, новости» сообщило, что в университете МИРЭА без предупреждения поменяли условия отчисления студентов. Об этом журналистам рассказали учащиеся — информацию узнали «случайно» в учебном отделе. Сообщается, что до нововведения из университета отчисляли студентов с пятью и более долгами — теперь даже один долг считается поводом для отчисления. При этом «хвосты» нужно закрыть до 15 апреля, рассказали студенты.

По словам учащихся, нововведение появилось после активной агитации службы в войсках БПЛА для студентов-должников. В феврале издание «Осторожно, новости» сообщало, что в МИРЭА появился отдельный кабинет, где студентов пытаются убедить подписать контракт.

Ранее Песков сообщил, что он не в курсе про кампанию по вербовке студентов в войска БПЛА.