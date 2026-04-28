В Ормузе впервые с начала войны заметили газовоз с СПГ

Bloomberg: первый с начала войны в Иране танкер с СПГ прошел через Ормуз

Газовоз Mubaraz с грузом сжиженного природного газа (СПГ) прошел через Ормузский пролив. В настоящее время он находится у берегов Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов.

Агентство отмечает, что это первая поставка СПГ через Ормуз с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Танкер Mubaraz вместимостью 136,3 тыс. кубических метров был загружен в ОАЭ в начале марта и с тех пор стоял в Персидском заливе. В конце месяца он перестал передавать сигнал, а 27 апреля его снова включили. Bloomberg уточняет, что в тот момент газовоз зафиксировали к западу от Индии — он следует в Китай. Ожидается, что Mubaraz прибудет в КНР 15 мая.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное ранее, однако движение через Ормузский пролив остается минимальным: его пересекают по пять судов в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.

Ранее в Иране рассказали, когда будет принят закон о новом порядке прохода через Ормуз.