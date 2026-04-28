Матрос Суворов уничтожил морской дрон ВСУ

МО РФ: матрос Суворов уничтожил безэкипажный катер ВСУ барражирующим боеприпасом
Efrem Lukatsky/AP

Российский боец Александр Суворов уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что матрос, наблюдая за береговой линией, заметил безэкипажный катер противника, — после чего лично уничтожил его барражирующим боеприпасом.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря мужеству и профессионализму Суворова удалось не допустить прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ), а российские подразделения выполнили поставленные перед ними боевые задачи.

До этого в Минобороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 апреля перехватили и уничтожили 186 дронов ВСУ. Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа продолжалась с 22:00 до 7:00 мск. Некоторые цели нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Часть дронов сбили в Крыму и Краснодарском крае, а также в четырех областях — Курской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской.

Ранее Путин справился о здоровье чиновника, пострадавшего из-за атаки БПЛА.

 
