СМИ сообщили о сомнениях Вэнса в данных министерства обороны США о войне с Ираном

Atlantic: Вэнс сомневается в сведениях Пентагона о конфликте вокруг Ирана

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс не доверяет информации Пентагона о войне с Ираном и состоянии запасов ракет в арсенале американской армии. Об этом, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Белого дома, сообщает издание Atlantic.

По словам собеседников издания, в ходе проведения закрытых встречах вице-президент неоднократно ставил под сомнение то, как военное ведомство описывает ход боевых действий против Ирана, и спрашивал, не занижаются ли масштабы резкого сокращения запасов ракет.

В статье подчеркивается, что Вэнс пока лишь излагает собственные опасения, а не обвиняет руководство министерства обороны в том, что оно может вводить в заблуждение главу государства.

24 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы США в ходе операции против Ирана использовали более 1000 дальнобойных ракет Tomahawk.

20 апреля сообщалось, что стоимость военной операции Соединенных Штатов против Исламской Республики составила $55,9 млрд.

Ранее в Европе забеспокоились из-за затянувшегося конфликта США и Ирана.