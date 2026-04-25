Война США и Израиля против Ирана
В Иране утверждают, что сохранили существенную часть запасов ракет

Иран продолжает сохранять существенную часть своего ракетного потенциала. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Реза Талаи-Ник, пишет «Интерфакс».

Выступая на государственном телевидении, он отметил, что в стране было создано свыше тысячи видов вооружений собственного производства. Среди них — ракеты, беспилотные летательные аппараты и другие военные системы.

Талаи-Ник также отметил, что такие возможности стали итогом более чем 25-летней работы и инвестиций в развитие оборонной промышленности Ирана. По его словам, в производстве были задействованы около 9 тысяч компаний.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что, несмотря на заявления о сокращении ракетного арсенала Ирана, значительная часть имеющихся средств остается неиспользованной.

На прошлой неделе директор Управления оборонной разведки США, генерал-лейтенант морской пехоты Джеймс Адамс заявил конгрессу, что Иран по-прежнему располагает значительным арсеналом ракет и беспилотных систем. По его словам, несмотря на понесенные потери, эти возможности продолжают создавать угрозу для Соединенных Штатов и для стран-союзников.

Ранее в Иране решили воспроизвести технологии сбитых американских ракет.

 
