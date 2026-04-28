В США оценили сброс ядерной бомбы с советского истребителя Су-7

Mungo Poore/Wikimedia Commons

В ходе холодной войны советские военные провели необычное испытание, связанное с сбросом ядерной бомбы с истребителя-бомбардировщика Су-7. Этот эпизод был подробно описан в статье американского издания TWZ.

В видео, представленном в публикации, показаны этапы подготовки к вылету и установка малокалиберной ядерной бомбы на пилон под фюзеляжем самолета. Удар был нанесен с кабрирования по условному командному пункту противника на Семипалатинском полигоне. Летчик использовал прибор ПБК-1 для точного прицеливания, а после выполнения атаки истребитель успешно покинул зону поражения.

Издание отмечает, что это уникальная запись, поскольку большинство испытаний ядерного оружия проводились на земле или под землей. В то время как в других 200-250 случаях сброса бомб с самолетов использовались бомбардировщики с несколькими членами экипажа, данный случай выделяется своей рискованностью.

«При сбросе ядерного устройства с самолета возникает множество переменных (высота, скорость, траектория), которые усложняют измерения. Если что-то пойдет не так, вы рискуете потерять самолет или, что еще хуже, спровоцировать случайный взрыв», — говорится в публикации.

На прошлой неделе бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, профессор Владимир Кузнецов заявил «Газете.Ru», что России необходимо провести свои ядерные испытания на фоне планов Франции разместить свой ядерный арсенал в странах Европы.

Ранее США заподозрили Китай в проведении тайных ядерных испытаний.

 
