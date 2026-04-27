Гладков сообщил о разрушениях и раненых жителях Белгородской области после атак ВСУ

Украинские военные за сутки нанесли удары по 18 населенным пунктам в семи муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрелов и атак беспилотников зафиксированы повреждения в 13 частных домах, а также на трех социальных и четырех коммерческих объектах, сельскохозяйственном предприятии и 28 транспортных средствах.

Глава региона сообщил, что в поселке Разумное Белгородского округа при атаках беспилотников пострадали две женщины. В селе Вознесеновка Шебекинского округа, по его словам, в результате удара FPV-дрона одного мужчину спасти не удалось, еще одна женщина получила ранения и была доставлена в городскую больницу №2 Белгорода. В самом Шебекино, как уточнил губернатор, две женщины получили баротравмы после атаки беспилотника.

Также, по данным Гладкова, повреждения от атак дронов зафиксированы в Белгороде, в селе Святославка и поселке Пролетарский Ракитянского округа, а также в хуторе Жданов Яковлевского округа. В Грайворонском округе пострадали город Грайворон, села Гора-Подол и Замостье.

Губернатор добавил, что в хуторе Вязовской Краснояружского округа была ранена женщина, а также повреждены фасад и входная группа сельхозпредприятия. Разрушения также зафиксированы в селе Илек-Пеньковка и поселке Красная Яруга.

В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий, желтый уровень террористической опасности из-за ситуации на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Ранее мать и бабушка перебежчика из Шебекино пострадали при атаке ВСУ.

 
