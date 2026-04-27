«Ростех» представил новый комплекс подавления дронов

Предприятие госкорпорации «Ростех» разработало комплекс подавления беспилотников «Вика». Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

Отмечается, что «Вика» работает только при обнаружении беспилотника, не мешая гражданской инфраструктуре. Комплекс был разработан Концерном «Созвездие», входящим в холдинг «Росэл».

«Он (комплекс. — «Газета.Ru») обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou и тем самым обеспечивает защиту объектов и территорий от атак БПЛА <...> От шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие», — говорится в сообщении.

«Вика» может работать как в ручном режиме по внешнему целеуказанию, так и в автоматическом за счет встроенного обнаружителя радиоканалов дронов. Таким образом комплекс создает помехи только при обнаружении угрозы, что позволяет обеспечивать безопасность гражданской инфраструктуры.

28 января «Ростех» впервые поставил в российские войска системы «Зубр» для защиты от беспилотников. Комплекс включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для автоматического обнаружения крупных и малоразмерных воздушных целей. Окончательное решение принимает оператор и дает команду на поражение.

Ранее военный эксперт раскрыл, как новые патроны помогут ВС России в ходе СВО.

 
