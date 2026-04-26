Британскую авиабазу, которая используется США для ударов по Ирану, охватил пожар

На авиабазе Фэрфорд Военно-воздушных сил (ВВС) США в Великобритании произошел пожар. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Возгорание произошло в ночь на 26 апреля. В результате пожара у одного из зданий обрушилась крыша. Местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери из-за распространившегося дыма. В издании уточнили, что на место происшествия было направлено несколько пожарных бригад. Данных о пострадавших и ущербе, нанесенном самолетам, нет. Также пока не установлены причины пожара.

Отмечается, что авиабаза Фэрфорд используется ВВС США для нанесения ударов по Ирану. Накануне днем у авиабазы прошли протесты — около 200 человек требовали прекратить военную операцию США и Израиля против Ирана.

До этого Иран нанес удар по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, где размещены американские войска. Уточняется, что атаку осуществили при помощи беспилотников, их целями являлись военное оборудование и казармы.

По данным иранских военных, эта база — важнейший плацдарм для авиаударов по Исламской Республике. На ней размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10.

