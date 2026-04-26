В зоне СВО ликвидировали одну из «куколок Зеленского»

Aif: в зоне СВО ликвидировали кинопродюсера и офицера ВСУ Боброву
Украинский кинопродюсер, кастинг-директор и офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктория Боброва с позывным «Цветок» ликвидирована в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, девушка служила в отделении коммуникаций управления 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» и занималась созданием пропагандистского контента и вербовкой украинцев в ряды ВСУ. Издание называет Боброву одной из «куколок Зеленского» и допускает, что ее могли устранить свои же.

Как пишут журналисты, девушки не стало 23 апреля, однако информация об этом стала появилась только сейчас. Подробностей о ее ликвидации нет. При этом комментаторы в соцсетях утверждают, что Боброва могла перейти дорогу кому-то из руководства «Эдельвейса», после чего ее решили устранить.

18 марта в Харьковской области ликвидировали украинского стендап-комика Артура Петрова, который служил в рядах ВСУ. Его жена рассказала, что в последние месяцы юморист числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее СМИ сообщили о ликвидации героя мема про шоколадку в зоне СВО.

 
