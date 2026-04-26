В Румынии обнаружили обломки беспилотника

Минобороны Румыни: обломки БПЛА обнаружены у границы с Украиной
Обломки беспилотника обнаружили между населенными пунктами Лункавица и Вэкэрень в Румынии. Об этом сообщило министерство обороны страны в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, об опасной находке стало известно в воскресенье. Специалисты выехали в уезд Тулча, который находится вблизи границы с Украиной, для исследования фрагментов БПЛА. Принадлежность беспилотника на данный момент не установлена.

Отмечается, что инцидент расследует прокуратура при апелляционном суде Констанцы.

Накануне Румыния вызвала российского посла Владимира Липаева после падения обломков беспилотника в районе Галаца и обвинила Москву в угрозе региональной безопасности, хотя доказательств происхождения дрона не представила. Более того, румынское минобороны уже заявило, что «беспилотники не нарушали воздушное пространство» страны. Это произошло на фоне путаницы вокруг сообщений о якобы перехвате российских БПЛА британскими истребителями, которые позже опровергли. Откуда взялся дрон над Румынией, зачем Бухарест вызвал посла России и что произошло с британскими истребителями — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Румынии обнаружили обломки БПЛА на пляже черноморского курорта.

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
