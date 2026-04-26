В Рязанской области отразили атаку украинских беспилотников

Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над Рязанской областью в ночь на 26 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Павел Малков.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что на местах падения обломков дронов работают оперативные службы.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны России, всего за ночь над территорией страны уничтожили 203 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе и 14 областях — Калужской, Брянской, Тверской, Владимирской, Липецкой, Ростовской, Новгородской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Ярославской, Рязанской и Вологодской. Часть дронов перехватили над акваторией Черного моря.

В Вологодской области после атаки выявили повреждение трубопровода с серной кислотой. К текущему моменту специалисты устранили возникшую на объекте утечку, возгорания не произошло. В результате атаки беспилотников пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее обломки БПЛА попали в здание больницы в Севастополе.