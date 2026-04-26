Обломки украинского БПЛА попали в здание больницы в Севастополе

Развожаев: дроны ВСУ повредили отделение кардиологии и ж/д линию в Севастополе
Обломки одного из сбитых беспилотников в Севастополе попали в отделение кардиологии первой городской больницы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В результате произошедшего один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Также части уничтоженного БПЛА упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, при этом само железнодорожное полотно не пострадало. Отмечается, что возможны задержки пригородных поездов.

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 апреля совершили одну из самых массированных атак на Севастополь, в ходе которой была уничтожена 71 воздушная цель. По словам Развожаева, повреждения получили 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной и Корабельной сторонах, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.

Кроме того, повреждены 17 частных домов в разных районах города. Еще пять человек сообщили о повреждении автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод с серной кислотой.

 
