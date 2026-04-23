ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные в четверг нанесли удары по 11 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждены фасад коммерческого объекта и три легковых автомобиля», — написал он.

Как уточнил глава региона, в Шебекинском округе под удар попали сразу четыре населенных пункта: Шебекино, Графовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка.

Утром 23 апреля Гладков сообщил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на Белгород пострадали два человека. Женщина получила осколочное ранение спины, мужчина — слепое осколочное проникающее ранение ноги. Пострадавших доставили в городскую больницу №2.

За день до того Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по коммерческому объекту в Белгороде. В момент атаки на крыше коммерческого объекта находились двое рабочих, которые устраняли повреждения после предыдущего налета дронов. Одного из пострадавших не удалось спасти.

Ранее белгородская девочка пострадала во время атаки дронов ВСУ.

 
