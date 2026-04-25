Украинский майор продавал России военные данные ВСУ за $150–200

Украинский майор передавал российской стороне сведения о ВСУ, требуя за это до 15 тыс. рублей в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Речь идет о командире 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины Дмитрии Никонове, который, по данным собеседника агентства, действовал под позывным «Рыба».

По словам источника, офицер сохранял службу в подразделении ВСУ и параллельно организовал для себя дополнительный доход, делясь с российской стороной ценными военными материалами. За такие передачи Никонову, как утверждается, передавали около $150–200 (около 11–15 тыс. рублей по текущему курсу).

В первую очередь, по словам источника, майор стремился как можно быстрее получить деньги.

10 апреля в Пензе вынесли приговор местному жителю, передавшему данные украинской разведке. По данным следствия, в мае 2024 года россиянин в переписке с человеком, представившимся военным Главного управления разведки Минобороны Украины, раскрыл сведения о местном оборонном предприятии.

Ранее в Крыму задержали украинского агента, собиравшего данные о российских подразделениях.