ВСУ атаковали группу эвакуировавшихся жителей населенного пункта в ДНР

Группа эвакуировавшихся жителей города Родинское в Донецкой народной республике (ДНР) подверглась атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате два человека не выжили. Об этом сообщил РИА Новости очевидец ударов Анатолий Кузнецов, который также покинул населенный пункт и получил ранение.

«Вышел с Родинского на эвакуацию, там меня дрон и достал по дороге. Мы пытались все выйти, кто (находился. — «Газета.Ru») в подвале (дома. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

По словам мужчины, группа пыталась уйти под прикрытием тумана и моросящего дождя.

«Мы только начали выходить, тут же прилет миномета сразу — двоих положило. Начали все возвращаться назад», — продолжил Кузнецов.

Также он рассказал, что решил дойти до точки эвакуации, однако его атаковал беспилотник ВСУ, и он получил ранение ноги. После этого мужчина стал ползти. Позже его встретили российские военные и оказали первую помощь.

До этого беженец из Владимировки в ДНР Николай Шевченко рассказал, что Вооруженные силы Украины взорвали местную школу, куда, по его словам, украинских военных не пустила директор. По словам очевидца, между бойцами ВСУ и директором возник конфликт: военнослужащие покинули территорию, однако ночью прогремели взрывы, и здание учебного заведения было полностью разрушено.

Ранее ВСУ ударили по медучреждению в ДНР.

 
