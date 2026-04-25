Война США и Израиля против Ирана
Эксперты сравнили русское и немецкое оружие

ЦАМТО: спецоперация продемонстрировала превосходство российской бронетехники
Опыт специальной военной операции продемонстрировал лучшие качества российской бронетехники и серьезные недостатки немецкой техники. Такие выводы сделали эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), пишет журнал «Национальная оборона».

Проанализировав документы бундесвера и сообщения европейских журналистов о немецкой боевой технике, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ), эксперты отметили, что после испытания немецких «Леопардов» (Leopard 2) в боях на Украине они потеряли свою привлекательность на мировом оружейном рынке. Страны-члены НАТО разочаровались в немецком оружии, отмечают авторы публикации, основываясь на статьях британской The Telegraph и немецкой Suddeutsche Zeitung.

Между тем русское оружие оказалось эффективно сбалансированным по основным параметрам, «надежнее в бою, проще в эксплуатации, отличается лучшей ремонтопригодностью», обратили внимание эксперты. Так, российские Т-90 легче западных аналогов, обладают более мощной и эффективной бронезащитой и вооружены пушкой большего калибра. В то же время немецкие бронемашины оказались беззащитны перед беспилотниками, а ремонтировать их вблизи линии фронта невозможно из-за чрезмерно сложной конструкции, говорится в статье.

До этого экс-боец ВСУ рассказывал, что украинские военные используют немецкие танки Leopard только для эвакуации раненых. По его словам, для участия в боевых операциях подразделения ВСУ чаще всего используют американские бронетранспортеры MaxxPro и боевые машины пехоты польского производства.
Ранее на Западе заявили о возвращении российских танков с «высочайшей мобильностью».

 
Илон Маск запустил «убийцу» Telegram. Что может новый мессенджер XChat
