Полковник оценил возможность массового применения украинских ракет «Нептун»

На Украине в настоящее время нет налаженного серийного производства ракет «Нептун», при этом их выпуск может осуществляться за пределами страны. Об этом сообщил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, изначально эта ракета изготавливалась в Норвегии, которая продала Украине технологию производства. Полковник отметил, что Вооруженные силы России уничтожили все украинские предприятия, которые могли выпускать такие снаряды. Эксперт допустил, что производство «Нептуна» могло быть перенесено либо в западные регионы Украины, либо на заводы в Европе.

«Они (Вооруженные силы Украины — прим. ред.) не смогут применять эти ракеты массово ввиду ограниченного количества... На сегодня у Украины нет ни мощностей, ни площадей для серийного выпуска, но им с удовольствием предоставляют это Германия, Польша, те же Нидерланды и Норвегия», — сказал Матвийчук.

В апреле Украина атаковала Брянскую область управляемыми ракетами большой дальности «Нептун». Их удалось сбить, но обломки полностью уничтожили четыре жилых дома, еще 15 получили повреждения.

