Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Полковник оценил возможность массового применения украинских ракет «Нептун»

Матвийчук заявил об отсутствии серийного производства ракет «Нептун» на Украине
На Украине в настоящее время нет налаженного серийного производства ракет «Нептун», при этом их выпуск может осуществляться за пределами страны. Об этом сообщил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, изначально эта ракета изготавливалась в Норвегии, которая продала Украине технологию производства. Полковник отметил, что Вооруженные силы России уничтожили все украинские предприятия, которые могли выпускать такие снаряды. Эксперт допустил, что производство «Нептуна» могло быть перенесено либо в западные регионы Украины, либо на заводы в Европе.

«Они (Вооруженные силы Украины — прим. ред.) не смогут применять эти ракеты массово ввиду ограниченного количества... На сегодня у Украины нет ни мощностей, ни площадей для серийного выпуска, но им с удовольствием предоставляют это Германия, Польша, те же Нидерланды и Норвегия», — сказал Матвийчук.

В апреле Украина атаковала Брянскую область управляемыми ракетами большой дальности «Нептун». Их удалось сбить, но обломки полностью уничтожили четыре жилых дома, еще 15 получили повреждения. Что известно о «Нептунах», сложно ли их сбивать и чем еще ВСУ атакуют российские регионы — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее производитель украинских ракет «Фламинго» пообещал сбить баллистическую ракету в 2027 году.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!