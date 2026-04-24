В российском регионе членов ОПГ подозревают в махинациях с выплатами бойцов СВО

В Челябинской области задержали шестерых участников этнической ОПГ, которые подозреваются в хищении денежных выплат, положенных участникам спецоперации. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленники искали граждан, оказавшихся на социальном дне, давали им временный приют и уговаривали подписать контракт с военным ведомством, уверяя, что те не отправятся в зону боевых действий. После этого члены группы похищали выплаты военнослужащих. Схему раскрыли оперативники управления по борьбе с ИТ-преступлениями ГУ МВД вместе с коллегами из других подразделений при участии регионального УФСБ и силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии.

В преступной схеме использовались разные способы. Три женщины от 34 до 54 лет заключили фиктивные браки. Еще двое мужчин и одна женщина оформляли на себя банковские доверенности вместе с военнослужащими. Среди потерпевших есть те, кого не стало в зоне СВО — это давало бы право на выплату не менее 14 миллионов рублей за каждого, но попытки пресекли.

Против задержанных возбудили шесть уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В Челябинской и Свердловской областях провели обыски по местам жительства подозреваемых. Изъято около двадцати сотовых телефонов, SIM-карт, банковских карт и документов. Центральный районный суд Челябинска избрал задержанным различные меры пресечения, в том числе заключение под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге арестовали соцработницу, обвиненную в схожем мошенничестве с выплатами участникам СВО.