В российском регионе членов ОПГ подозревают в махинациях с выплатами бойцов СВО

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

МВД: в Челябинской области задержали членов ОПГ, похищавших выплаты бойцов СВО

В Челябинской области задержали шестерых участников этнической ОПГ, которые подозреваются в хищении денежных выплат, положенных участникам спецоперации. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленники искали граждан, оказавшихся на социальном дне, давали им временный приют и уговаривали подписать контракт с военным ведомством, уверяя, что те не отправятся в зону боевых действий. После этого члены группы похищали выплаты военнослужащих. Схему раскрыли оперативники управления по борьбе с ИТ-преступлениями ГУ МВД вместе с коллегами из других подразделений при участии регионального УФСБ и силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии.

В преступной схеме использовались разные способы. Три женщины от 34 до 54 лет заключили фиктивные браки. Еще двое мужчин и одна женщина оформляли на себя банковские доверенности вместе с военнослужащими. Среди потерпевших есть те, кого не стало в зоне СВО — это давало бы право на выплату не менее 14 миллионов рублей за каждого, но попытки пресекли.

Против задержанных возбудили шесть уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В Челябинской и Свердловской областях провели обыски по местам жительства подозреваемых. Изъято около двадцати сотовых телефонов, SIM-карт, банковских карт и документов. Центральный районный суд Челябинска избрал задержанным различные меры пресечения, в том числе заключение под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге арестовали соцработницу, обвиненную в схожем мошенничестве с выплатами участникам СВО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!