Российские силовики рассказали, как дроны на оптоволокне сводят с ума солдат ВСУ

Возможности российских FPV-дронов на оптоволокне внушают страх солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и буквально сводят с ума на линии фронта. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

В сообщении отмечается, что самые обычные российские дроны обладают возможностью поджидать противника часами на земле на любом перекрестке, в поле, на выходе из лесополосы. Это приводит украинцев к мысли, что они могут возникнуть везде. Тем более, что чаще всего дрон начинает движение к цели с дистанции около 15 м, когда у украинского солдата нет времени даже снять автомат с предохранителя.

«Осознание того, что каждый твой шаг может привести к такому дрону, буквально сводит солдат ВСУ с ума», — рассказал собеседник агентства.

Среди других видов российских средств поражения панику вызывают фугасные авиационные бомбы, которые противник назвал «чугунным ужасом». Собеседник агентства пояснил, что такие бомбы способны уничтожить любые укрепления, в том числе и бетонные, превратив их в пыль.

