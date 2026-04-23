Нидерланды заявили о высоком уровне угрозы со стороны России

AIVD: Россия и Китай являются угрозами для нацбезопасности Нидерландов
Нидерландская Служба общей разведки и безопасности (AIVD) сообщила о росте угроз национальной безопасности и назвала ключевыми источниками рисков Россию и Китай. Об этом пишет Reuters.

«Мы наблюдаем нестабильный и непредсказуемый мировой порядок после десятилетий, когда стабильность и предсказуемость были основой процветания и мира», — подчеркнула глава агентства Симоне Смит.

В подготовленном AIVD докладе говорится, что Москва может быть ориентирована на затяжное противостояние со странами Запада. По оценкам спецслужбы, сценарий вооруженного конфликта уже не воспринимается как нечто невероятное.

Также Нидерланды обвиняют Китай в стремлении заполучить передовые технологии и в попытках перестроить мировой порядок под собственные приоритеты.

Накануне экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала Россию «врагом» и обвинила ее в подготовке к войне с Европой.

Ранее Путин назвал «бредом» слова о возможном нападении России на Европу.

 
