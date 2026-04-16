Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Российские войска нанесли удар «возмездия» по Украине

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
Российские военнослужащие ночью в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), используемым в военных интересах. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам ОПК, задействованным в производстве крылатых ракет, беспилотников большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Там уточнили, что цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Утром 16 апреля Минобороны России сообщило, что более двух сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над Россией в ночь на 16 апреля. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Также атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и пяти областях — Брянской, Смоленской, Белгородской, Орловской, Курской.

Ранее в Туапсе из-за атаки БПЛА отменили занятия в школах.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!