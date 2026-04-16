Российские войска нанесли удар «возмездия» по Украине

Российские военнослужащие ночью в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), используемым в военных интересах. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам ОПК, задействованным в производстве крылатых ракет, беспилотников большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Там уточнили, что цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Утром 16 апреля Минобороны России сообщило, что более двух сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над Россией в ночь на 16 апреля. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Также атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и пяти областях — Брянской, Смоленской, Белгородской, Орловской, Курской.

Ранее в Туапсе из-за атаки БПЛА отменили занятия в школах.