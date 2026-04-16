Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили F-16 и Mirage в Кировоградской области

Вооруженные силы РФ поразили несколько истребителей F-16 и Mirage в Кировоградской области Украины. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На аэродром Долгинцево прилетело, несколько самолетов — в хлам», — заявил он.

По словам Лебедева, также в результате ударов были ликвидированы несколько иностранных пилотов.

Атаке подвергся и аэродром в городе Александрия, расположенном в Кировоградской области. Координатор подполья рассказал, что на территории воздушной гавани базировались более 10 вертолетов. Большинство из них были произведены в Европе.

Лебедев подчеркнул, что удар ВС РФ уничтожил шесть украинских летчиков. Информация о потерях среди зарубежных инструкторов была засекречена, добавил он.

16 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российские войска накануне днем и в течение ночи выпустили 19 баллистических ракет и около 700 дронов по объектам на территории страны. Большинство ракет летели в сторону Киева, уточнил глава государства.

