Италия решила не продлевать оборонное соглашение с Израилем

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони объявила, что Италия приостанавливает оборонное соглашение с Израилем. Об этом она заявила на брифинге в рамках мероприятия Vinitaly в Вероне, ее слова приводит итальянское издание Corriere della Sera.

«В свете нынешней ситуации правительство решило приостановить автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем», — отметила итальянский премьер.

Журналисты уточнили, что договор был подписан в 2005 году и автоматически продлевался каждые пять лет. В материале говорится, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто уведомил своего израильского коллегу Исраэля Каца, направив ему официальное письмо о приостановке продления оборонного соглашения между странами.

В начале апреля Мелони заявила, что не согласна с критикой президента США Дональда Трампа Евросоюза из-за позиции по войне в Иране, так как европейские лидеры прежде всего должны защищать национальные интересы, и когда они против чего-либо, то обязаны об этом говорить.

Речь идет об апрельском интервью Трампа британской газете The Telegraph, в котором он заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО в связи с отказом блока помочь в военной операции против Ирана, назвав государства блока «бумажными тиграми».

