В украинском городе Бровары сдетонировало взрывное устройство

На Украине сообщили о пострадавшем при теракте в Броварах Киевской области

Взрыв произошел в украинском городе Бровары, расположенном в Киевской области. Об этом сообщает местное издание «Общественное» со ссылкой на региональное управление Национальной полиции Украины.

Как утверждают авторы материала, это был теракт. На территории частного сектора сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек. В правоохранительных органах подчеркнули, что подозреваемых нашли и задержали по горячим следам.

24 марта полиция Николаевской области Украины заявила о задержании военнослужащего, отправившего жене и детям посылку со взрывчаткой. По данным правоохранительных органов, мужчина умышленно положил в посылку с продуктами самодельное взрывное устройство. В результате его детонации супруга бойца получила несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали двое детей.

Во время обыска в квартире военнослужащего нашли семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическую взрывчатку, детонаторы, зажигательные трубки и взрыватели. Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

