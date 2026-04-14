Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

В украинском городе Бровары сдетонировало взрывное устройство

На Украине сообщили о пострадавшем при теракте в Броварах Киевской области
Global Look Press

Взрыв произошел в украинском городе Бровары, расположенном в Киевской области. Об этом сообщает местное издание «Общественное» со ссылкой на региональное управление Национальной полиции Украины.

Как утверждают авторы материала, это был теракт. На территории частного сектора сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек. В правоохранительных органах подчеркнули, что подозреваемых нашли и задержали по горячим следам.

24 марта полиция Николаевской области Украины заявила о задержании военнослужащего, отправившего жене и детям посылку со взрывчаткой. По данным правоохранительных органов, мужчина умышленно положил в посылку с продуктами самодельное взрывное устройство. В результате его детонации супруга бойца получила несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали двое детей.

Во время обыска в квартире военнослужащего нашли семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическую взрывчатку, детонаторы, зажигательные трубки и взрыватели. Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее на Украине произошел взрыв в районном отделении полиции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
