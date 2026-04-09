Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

Сырский: противостояние с РФ перешло в решающую фазу, но Украина не сдается

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале, что противостояние с Россией перешло в решающую фазу.

По его словам, Москва увеличила численность войск беспилотных систем.

«Мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии», — отметил Сырский.

7 апреля Сырский приехал на участок фронта, где зафиксировано стремительное продвижение российских войск.

Сырский сообщил, что приехал под Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, ВС РФ на этом участке фронта пытаются улучшить свое тактическое положение, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты беспилотников.

Особое внимание главком ВСУ уделил анализу предложений командиров относительно неотложных потребностей подразделений. Был оперативно отрегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте. По словам Сырского, ключевыми остаются вопросы усиления противодействия атакам российских дронов, а также обеспечение бойцов боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

Ранее были названы сроки полного освобождения ДНР.