Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались убить жителя Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), спасшего российских бойцов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина помог троим тяжелораненым российским военнослужащим. Житель Красноармейска рассказал агентству, что украинские военные использовали дрон «Баба-яга».

«Первые мины не взрывались. Что-то у них не сложилось. Из-за того, что помогал [ВС РФ], что много ребят приходило, точка была намеченная, и «Баба-яга», видать, высекла, куда прилетать. <...> шесть раз она сбросы сделала. Из шести раз четыре раза [боеприпасы] не взорвались», — поделился мужчина, добавив, что после прилетел дрон, который активировал все неразорвавшиеся мины.

К моменту атаки раненых из его дома эвакуировали, а сам хозяин успел скрыться в подвале, поэтому спасся.

