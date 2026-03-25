СМИ сообщили о загадочных деталях на бомбардировщиках США, атакующих Иран

Американские бомбардировщики B-2 Spirit, участвующие в операции против Ирана, появились с загадочными особенностями на крыльях. Об этом пишет издание TWZ.

Издание заметило на снимках, опубликованных Центральным командованием США (CENTCOM), белые прямоугольники с черными рамками, приклеенные к передним кромкам крыльев бомбардировщика B-2. На снимках запечатлена пара этих стелс-бомбардировщиков, готовящихся к взлету с аэродрома Уайтман для выполнения очередной миссии по нанесению ударов с воздуха по Ирану 17 марта.

Прямоугольники зеркально отражают друг друга вблизи верхней и нижней передних кромок крыла и, по всей видимости, приклеены с помощью типичного для этой цели метода герметизации лентой, чтобы максимально снизить радиолокационную заметность самолета.

Эти квадраты отдаленно напоминают испытательные метки, которые B-2 носил в разное время в течение первого десятилетия своей летной эксплуатации, когда он находился в процессе испытаний.

«Почему что-то подобное могло бы присутствовать в боевой миссии, да еще и на двух разных самолетах, вызывает недоумение. Стоит также упомянуть возможность того, что они усиливают и маскируют радиолокационную сигнатуру B-2, но у самолета есть и другие способы это сделать, и зачем B-2 выполнять миссии без преимуществ малозаметности, особенно при переброске из США...? Одной из возможных причин является применение бронебойного снаряда Massive Ordnance Penetrator в разрешенном воздушном пространстве...», — говорится в статье.

TWZ также предполагает, что это может быть новым датчиком или системой радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что штаб 82-й воздушно-десантной дивизии США отправят на Ближний Восток.