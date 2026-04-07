Силы ПВО сбили три авиабомбы и сотни вражеских беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 217 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Кроме того, в течение суток были ликвидированы четыре единицы бронетехники противника, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 15 машин и три артиллерийских орудия.

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции украинская армия лишилась 671 самолет, 284 вертолета, более 132 тысяч беспилотников и 653 зенитных ракетных комплекса (ЗРК). Также противник потерял в боях около 30 тысяч танков и бронемашин, почти 59 тысяч единиц специальной автомобильной техники и пр.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщило, что российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО. В период с 30 марта по 5 апреля под контроль ВС России перешли два населенных пункта в Харьковской области, два — в Запорожской области и один — в Сумской области.

