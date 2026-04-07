Стало известно, кто возглавил завод по производству «Цирконов»

Первый замгенерального директора «НПО Машиностроения», Герой Труда, Александр Дергачев назначен исполняющим обязанности генерального директора предприятия, которое производит гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

5 апреля стало известно, что создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов ушел из жизни. Он также являлся генеральным директором, генеральным конструктором НПО.

«НПО Машиностроения» является одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли РФ. Предприятие было создано в 1944 году и в настоящее время занимается разработкой ракет-носителей, спутников, пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их модулей, военных баллистических, крылатых и прочих ракет.

До этого американское издание The National Interest написало, что Россия существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон». Что это за ракета и действительно ли Россию никто не может догнать в сфере гиперзвукового оружия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее скончался конструктор ракетного комплекса «Искандер-М».

 
