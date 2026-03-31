Объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, поражены Вооруженными силами России. Об этом сообщили в Мионобороны РФ.

В сообщении сказано, что удары по украинской инфраструктуре нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

В результате атаки российская армия ударила по местам запуска и хранения беспилотников дальнего действия, а также по местам временной дислокации военных ВСУ и иностранных наемников, расположенных в 158-ми районах.

Как говорится в публикации военного ведомства, российскими военными было уничтожено шесть управляемых авиационных бомб и 255 БПЛА самолетного типа.

До этого в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка в Сумской области.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Потаповки, Мирополья, Червоной Зари и Кондратовки Сумской области.

Кроме того, в Харьковской области поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны в районах Жовтневого, Белого Колодезя, Волчанских Хуторов, Верхней Писаревки и Избицкого.

