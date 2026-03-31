В Сумской области российские военные установили контроль над еще одним селом

Минобороны: «Север» взял под контроль Малую Корчаковку в Сумской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Потаповки, Мирополья, Червоной Зари и Кондратовки Сумской области.

Кроме того, в Харьковской области поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны в районах Жовтневого, Белого Колодезя, Волчанских Хуторов, Верхней Писаревки и Избицкого.

По данным Минобороны, потери украинской стороны превысили 270 военнослужащих, также уничтожены семь автомобилей. Кроме того, ликвидированы три склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и восемь складов материальных средств.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Луговское в Запорожской области и Новоосиново в Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ.

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

