Украинки жалуются на постановку на воинский учет без их ведома

SHOT: на Украине женщин незаконно ставят на учет ТЦК и объявляют в розыск

На Украине растет число женщин, которых незаконно ставят на воинский учет, а затем объявляют в розыск как уклонисток от мобилизации. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что украинки массово жалуются на работу территориальных центров комплектования: сотрудников обвиняют в том, что они без оснований объявляют в розыск женщин без военного или медицинского образования. Сообщается, что уже зафиксированы десятки таких случаев в Харькове, Киеве и других городах. При этом многие узнают о своем статусе случайно.

По информации источника, некоторым удается оспорить постановку на воинский учет и добиться отмены штрафа, однако большинству приходится обращаться в суд.

В Министерстве обороны Украины, как утверждается, объяснили объявления женщин в розыск случайными ошибками, указав, что реестры работают неидеально и возможны казусные ситуации.

При этом, как отмечают местные жители, на этом фоне звучат опасения о возможной масштабной мобилизации женщин. Указывается, что перечень профессий, при наличии которых женщины считаются военнообязанными, остается широким и допускает разные трактовки.

Ранее в Херсоне использовали женщин для мобилизации мужчин, отправляя их раздавать гуманитарную помощь.