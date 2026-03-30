Более 20 вузов Ирана повреждены из-за ударов США и Израиля

SNN: более 20 вузов Ирана получили повреждения после ударов США и Израиля

Более 20 высших учебных заведений Ирана получили повреждения в результате ракетных ударов со стороны США и Израиля с начала конфликта. Об этом сообщил иранский телеканал SNN.

До этого здания Исфаханского технологического университета дважды за день подверглись атакам США и Израиля.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Белый дом должен осудить удары по университетам Ирана, если не хочет, чтобы американские университеты на Ближнем Востоке подверглись атакам Исламской Республики. В заявлении уточняется, что два университета США на Ближнем Востоке будут разрушены вне зависимости от действий Вашингтона «в качестве мести за разбомбленные иранские вузы».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

